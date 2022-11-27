Рыболовный траулер Sunfish загорелся в Охотском море

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

На большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish, который курсировал в Охотском море, произошел пожар, информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота (РМРФ) в воскресенье, 27 ноября.

— Идет пожар на БМРТ Sunfish в Охотском море. Был получен сигнал о возгорании в одной из кают по левому борту. Позднее стало ясно, что горит в двух каютах и на камбузе. <...> На борту находится 104 человека экипажа. На 15:00 по московскому времени не было пострадавших, — говорится в сообщении.

На помощь экипажу было направлено семь судов. Они передали три комплекта изолирующих противогазов и шесть дополнительных баллонов к ним. На данный момент открытое горение локализовано. Однако на камбузе судна и ряде других помещений пожар все еще продолжается. Ситуация затрудняется ожидающимся штормом, передает ТАСС.

В августе сообщалось, что у побережья Швеции загорелся автомобильный паром. На его борту находились порядка 300 человек. На помощь судну направили три вертолета и семь спасательных кораблей. Специалисты провели крупномасштабную спасательную операцию.