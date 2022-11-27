The Times: Месси планирует перейти в «Интер Майами» в 2023 году

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Аргентинский нападающий Лионель Месси планирует перейти в американский футбольный клуб «Интер Майами» летом 2023 года. Об этом сообщила британская газета The Times в воскресенье, 27 ноября.

— «Интер Майами» близок к заключению сделки с Лионелем Месси, и американский клуб уверен, что аргентинская суперзвезда подпишет контракт после чемпионата мира в Катаре, — говорится в сообщении.

По данным издания, аргентийский футболист планирует подписать контракт в конце текущего сезона. Если Месси все-таки примет подобное решение, то он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги MLS, передает RT.

6 октября Лионель Месси заявил, что чемпионат мира по футболу в Катаре станет последним в его карьере. Он отметил, что в этом году у него была хорошая предсезонка, в отличие от прошлого года.

21 ноября 35-летний форвард подтвердил, что текущий мундиаль станет заключительным в его профессиональной карьере. Однако футболист не уверен, что завершение карьеры станет «счастливым моментом» в его жизни.