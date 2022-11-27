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Почти четыре тысячи человек посетили праздничную программу Музея Победы в День матери

Александр Афонин
Город
Почти четыре тысячи человек посетили праздничную программу Музея Победы в День матери
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День матери Музей Победы и его филиалы посетили более четырех тысяч человек, четверть из которых — мамы с детьми, для них в этот день было организовано бесплатное посещение. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Мы рады, что в этот чудесный праздник в музее было много гостей. Надеемся, наша программа подарила посетителям хорошее настроение, и этот воскресный день был полон ярких впечатлений и незабываемых встреч, — поделились организаторы.

В рамках праздника гостей ждала большая программа. Посетители могли послушать произведения отечественной и зарубежной музыкальной классики в исполнении музыкантов из проекта «Свет надежды», увидеть выступление детского хореографического коллектива «Солнцецвет» и многое другое.

До этого сообщалось, что онлайн-выставка в честь Дня матери открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». В экспозиции показаны снимки матерей и их детей с конца XIX века по 1980-е годы. Найти их можно в зале «1950–2000 годы», в разделе «Медиатека», далее — «Фотолетопись Москвы».

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