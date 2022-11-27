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Пожар на рыболовном траулере Sunfish в Охотском море потушили

Александр Афонин
Происшествия
Пожар на рыболовном траулере Sunfish в Охотском море потушили
Фото: Unsplash

Специалисты потушили пожар на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish, который курсировал в Охотском море. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— (Пожар — прим. «ВМ») потушили, было повторное возгорание. Сейчас все под контролем... Все живы, — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что на БМРТ Sunfish произошел пожар. На помощь экипажу было направлено семь судов, которые передали три комплекта изолирующих противогазов и шесть дополнительных баллонов к ним. Экипаж судна составлял 104 человека.

В августе сообщалось, что у побережья Швеции загорелся автомобильный паром. На его борту находились порядка 300 человек. На помощь судну направили три вертолета и семь спасательных кораблей. Специалисты провели крупномасштабную спасательную операцию.

До этого стало известно, что в районе Сахалина проводилась спасательная операция. В месте инцидента три судна сорвались с якоря. На их борту находилось около 54 человек.

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