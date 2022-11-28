Названы четыре знака зодиака, у которых чаще всего нет друзей

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Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, которые не созданы для дружбы.

Так, у Стрельцов, как правило, довольно узкий круг друзей и они не самые общительные. Они предпочитают иметь всего несколько проверенных близких людей, на которых всегда можно положиться. Их внимание сосредоточено на работе и личных целях, поэтому друзья иногда отходят на второй план. Стрельцы очень глубоко задумываются об окружающем мире и иногда теряются в своих раздумьях, куда не могут добраться даже их близкие друзья. Представители этого знака, пожалуй, самые осторожные в выборе друзей. Когда люди причиняют им боль, они нередко начинают отталкивать от себя новых знакомых, не давая дружбе шанса.

Раки проводят много времени в одиночестве. Им требуется время, чтобы начать доверять людям, и они отталкивают от себя многих, доверяя только интуиции. Они всегда отдают в два раза больше, чем получают, но им требуется время, чтобы дойти до этого. Хотя у Раков доброе сердце, их часто обижают, поэтому иногда они кажутся холодными. Им трудно простить себя за что-то и они никогда не дают людям второго шанса. Поскольку им не хватает уверенности в своих отношениях, то при первом знакомстве они чувствуют себя несколько неуклюже.

Телец — наименее конфликтный из всех знаков. Они спокойны и беззаботны, являются действительно хорошими и верными друзьями до тех пор, пока ваши интересы в чем-то не противоречат. Умение уступить, такое важное для поддержания любых дружеских отношений, у них отсутствует. Они очень упрямы. Любой спор может закончиться тем, что они примут внутреннее решение отстраниться от человека навсегда. Тельцы — люди слова. Если они говорят, что сделают что-то, то делают это на 100 процентов.

С Девами трудно дружить из-за их вспыльчивости и несгибаемого характера. Проще говоря, это человек, которого лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Поэтому люди держатся к ним близко, но редко попадают в круг близких друзей. Кроме того, довольно часто Девы считают, что на дружбу у них нет времени, так как они одержимы карьерой и личными амбициями, хотят сто процентов своего времени тратить продуктивно, сообщает издание StarHit.

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