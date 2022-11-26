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«Держать голову холодной»: астролог рассказала, стоит ли искать любовь в конце 2022 года

Араз Салехов
Общество
«Держать голову холодной»: астролог рассказала, стоит ли искать любовь в конце 2022 года
Фото: shutterstock

В конце этого года людям не стоит ждать быстрого развития отношений и романтики с новыми знакомыми. Об этом рассказала астролог и астропсихолог Тиана Атлас.

— Главная рекомендация на конец года — знакомьтесь, общайтесь, получайте положительные эмоции, но старайтесь держать голову холодной. А уже во второй половине января 2023-го посмотрите на новых партнеров другими глазами, — пояснила она.

С середины ноября до 10 декабря на любовном фронте царит атмосфера авантюризма и желания приключений, поделилась астролог. Атлас в этот период советует отправиться в путешествие или хотя бы устроить любимому человеку сюрприз, например поехать на выходные в загородный отель, сообщает сайт «Москва 24».

Помимо этого, астрологи назвали три знака зодиака, представителей которых ждут феноменальные перемены в любви.

Также названы пять знаков зодиака, представители которых чаще всего лгут.

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