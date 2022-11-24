Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут феноменальные перемены в любви

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В декабре текущего года произойдет новолуние в знаке Козерога, а также соединение Венеры с Меркурием и Плутоном. Такие события часто приносят новый цикл в отношениях. Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут серьезные перемены в личной жизни.

В декабре Девы смогут получить новый импульс для построения отношений. Им представится возможность проработать наиболее важные для себя вопросы и получить счастливый итог. Если же пары нет, то последний месяц года принесет судьбоносное знакомство.

Для Близнецов декабрь подготовил новые увлечения, страстный роман и череду романтических свиданий. Им не стоит отказываться от возможности прыгнуть в омут с головой, ведь это принесет им только радость.

Раки же получат возможность пересмотреть взаимные недовольства со своей второй половинкой. Им стоит сфокусироваться на поиске совместных целей, которые станут двигателем на пути гармонии, передает Elle.

До этого астролог Людмила Митрохина рассказала, что Скорпионы рискуют столкнуться с тратами в период с 17 ноября по 6 декабря. Однако специалист отметила, что представителям этого знака зодиака не стоит бояться расставаться с деньгами.