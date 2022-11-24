Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут феноменальные перемены в любви

Александр Афонин
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут феноменальные перемены в любви
Фото: Pexels

В декабре текущего года произойдет новолуние в знаке Козерога, а также соединение Венеры с Меркурием и Плутоном. Такие события часто приносят новый цикл в отношениях. Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут серьезные перемены в личной жизни.

В декабре Девы смогут получить новый импульс для построения отношений. Им представится возможность проработать наиболее важные для себя вопросы и получить счастливый итог. Если же пары нет, то последний месяц года принесет судьбоносное знакомство.

Для Близнецов декабрь подготовил новые увлечения, страстный роман и череду романтических свиданий. Им не стоит отказываться от возможности прыгнуть в омут с головой, ведь это принесет им только радость.

Раки же получат возможность пересмотреть взаимные недовольства со своей второй половинкой. Им стоит сфокусироваться на поиске совместных целей, которые станут двигателем на пути гармонии, передает Elle.

До этого астролог Людмила Митрохина рассказала, что Скорпионы рискуют столкнуться с тратами в период с 17 ноября по 6 декабря. Однако специалист отметила, что представителям этого знака зодиака не стоит бояться расставаться с деньгами.

Гороскопы Отношения Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения