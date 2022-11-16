Астролог назвала знак зодиака, который ждет волна трат вплоть до 7 декабря

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Астролог Людмила Митрохина рассказала, что Скорпионы рискуют столкнуться с тратами в период с 17 ноября по 6 декабря.

Однако специалист отметила, что представителям этого знака зодиака не стоит бояться расставаться с деньгами. Напротив, излишняя экономия рожденным под этим созвездием на пользу точно не пойдет.

— Судьба прямо сейчас подталкивает вас к переменам, осталось ей довериться и сделать шаг. От Скорпионов потребуются финансовые и эмоциональные вложения, настоятельно рекомендуем их не жалеть, — цитирует Митрохину 7days.

Митрохина рекомендует Скорпионам не удивляться необъяснимым событиям, которые с ними могут произойти в ближайшее время. Например, может начать ломаться техника или третьи лица будут всячески мешать осуществлению планов.

По словам астролога, не стоит воспринимать это негативно. Лучше отнестись к этому с вниманием: возможно, стоит поменять что-то в своей жизни.

До этого астролог Виктория Андреева рассказала, желания каких знаков зодиака начнут исполняться зимой, а кого будут ждать моменты личностной трансформации.