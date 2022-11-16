Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог назвала знак зодиака, который ждет волна трат вплоть до 7 декабря

Евгений Жуков
Общество
Астролог назвала знак зодиака, который ждет волна трат вплоть до 7 декабря
Фото: shutterstock

Астролог Людмила Митрохина рассказала, что Скорпионы рискуют столкнуться с тратами в период с 17 ноября по 6 декабря.

Однако специалист отметила, что представителям этого знака зодиака не стоит бояться расставаться с деньгами. Напротив, излишняя экономия рожденным под этим созвездием на пользу точно не пойдет.

— Судьба прямо сейчас подталкивает вас к переменам, осталось ей довериться и сделать шаг. От Скорпионов потребуются финансовые и эмоциональные вложения, настоятельно рекомендуем их не жалеть, — цитирует Митрохину 7days.

Митрохина рекомендует Скорпионам не удивляться необъяснимым событиям, которые с ними могут произойти в ближайшее время. Например, может начать ломаться техника или третьи лица будут всячески мешать осуществлению планов.

По словам астролога, не стоит воспринимать это негативно. Лучше отнестись к этому с вниманием: возможно, стоит поменять что-то в своей жизни.

До этого астролог Виктория Андреева рассказала, желания каких знаков зодиака начнут исполняться зимой, а кого будут ждать моменты личностной трансформации.

Гороскопы Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте