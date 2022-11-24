Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые чаще всего лгут

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Астрологи выделили пять знаков зодиака, которые считаются настоящими лгунами. Они всегда видоизменяют любую поступающую им информацию, причем делают это как во благо, так и преднамеренно.

Словам Близнецов нельзя доверять. Они являются слишком болтливыми, но при этом очень коммуникабельными. У них всегда есть несколько правд. Они привыкли рассказывать разные истории, но при этом часто путаются в своих версиях. Никто не сможет распознать, врут Близнецы или говорят правду. Часто они приукрашивают ту или иную историю, чтобы вызвать интерес у окружающих. К такому методу они прибегают, чтобы не выяснять отношения с окружающими людьми и уйти от возможного наказания.

Весы часто прибегают ко лжи, чтобы правдой не обидеть близких. Они предпочитают находить во всем баланс и выбирают справедливость, при этом они не потерпят негативных высказываний. Люди этого знака зодиака часто прибегают к вранью во благо. Помимо лжи, Весы умеют еще и лицемерить. Очень часто бывает так, что они говорят одно, а делают совершенно другое. Кроме того, Весам лучше промолчать в той или иной ситуации, нежели наговорить то, чего на самом деле нет. При этом никто не сможет догадаться, что у них на уме на самом деле.

Водолеи — это настоящие авантюристы, у которых сильно развита фантазия. Все, кто близко знакомы с ними, знают, как сильно они любят творчество и открывать для себя что-то новое. Когда им становится скучно, они стараются придумать какую-то историю и рассказать ее окружающим. Порой представители этого знака сами путают реальность с фантазией. Водолеям проще что-либо скрыть от близких людей, нежели рассказать правду и этим испортить отношения в семье. Они стараются вести себя деликатно и дипломатично по отношению к окружающим.

Рыбы часто прибегают ко лжи, лишь бы избежать обязательств. Несмотря на то, что у представителей знака сложный характер, у них есть сильная любовь к свободе. Они никому не позволят себя ограничивать в чем-либо или связывать. Именно поэтому они готовы наговорить много всего, что не соответствует действительности, лишь бы избежать ответственности. Понять, что Рыбы лгут, можно только после сопоставления всех фактов.

Львы привыкли врать еще с раннего возраста и делают это очень артистично. Им нравится, когда окружающие люди обращают на них внимание, поэтому начинают сказочно лгать. Даже когда они говорят правду, не упустят возможности немного приврать. Делают они это ради того, чтобы достичь гармонии с окружающими людьми. На них никогда не стоит полагаться и уж тем более доверять свои секреты, сообщает портал Rsute.

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