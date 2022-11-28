Юрист Редин раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф

За отсутствие зимней резины водители получают предупреждение, при этом использование неправильных шин карается штрафом. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.
Он отметил, что требования к зимним шинам автомобиля написаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Так, шины должны быть новыми, все четыре резины должны быть одинаковыми и зимой помеченными международным знаком «M+S», «M&S» или «M S». Нарушение этих правил грозит штрафом за управление транспортным средством с неисправностями в размере 500 рублей.
Юрист добавил, что менять шины нужно, несмотря на отсутствие штрафа, для обеспечения безопасности на заснеженной и замерзшей дороге.
— Иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в самый ответственный момент рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью, — подчеркнул Редин в беседе с агентством «Прайм».
Почти четыре миллиона штрафов выписали столичным водителям с начала года за езду без ремня безопасности. Выяснилось, что с помощью фотовидеокамер было зафиксировано более 3,85 миллиона случаев езды без ремня безопасности. Еще 68 тысяч таких нарушений зарегистрировали инспекторы ГИБДД во время патрулирования.