Юрист Редин раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф

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За отсутствие зимней резины водители получают предупреждение, при этом использование неправильных шин карается штрафом. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Он отметил, что требования к зимним шинам автомобиля написаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Так, шины должны быть новыми, все четыре резины должны быть одинаковыми и зимой помеченными международным знаком «M+S», «M&S» или «M S». Нарушение этих правил грозит штрафом за управление транспортным средством с неисправностями в размере 500 рублей.

Юрист добавил, что менять шины нужно, несмотря на отсутствие штрафа, для обеспечения безопасности на заснеженной и замерзшей дороге.

— Иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в самый ответственный момент рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью, — подчеркнул Редин в беседе с агентством «Прайм».

Почти четыре миллиона штрафов выписали столичным водителям с начала года за езду без ремня безопасности. Выяснилось, что с помощью фотовидеокамер было зафиксировано более 3,85 миллиона случаев езды без ремня безопасности. Еще 68 тысяч таких нарушений зарегистрировали инспекторы ГИБДД во время патрулирования.