Евросоюз рассмотрит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT

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Европейский союз изучит возможности снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— Мы приняли к сведению претензии РФ относительно роли Россельхозбанка в сделках, которые связаны с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT, — сказал он изданию «Известия».

Стано добавил, что любая поправка к мерам Евросоюза должна быть единогласно принята государствами — членами совета, а меры ЕС предусматривают отступление от санкций, которые позволяют операторам Евросоюза работать с российскими банками, попавшими под них.

— Достаточное количество платежных каналов остается открытым, так как большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT, включая крупные финансовые институты, такие как Газпромбанк, — подчеркнул представитель внешнеполитической службы ЕС.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что Россельхозбанк не играет большого значения для российских аграрных компаний, но сделки через другие банки проходят с трудом из-за санкций.

— Мы не получаем и не проводим через Россельхозбанк какие-либо платежи. Мы действуем через международные банки-посредники, например, турецкие. Но в последнее время они тоже опасаются вторичных санкций, что затрудняет работу и транзакции для российских аграрных компаний, — отметил он в беседе с газетой.

24 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в которых они обсудили ситуацию в Сирии и отдельные вопросы зерновой сделки.