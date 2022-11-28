Гастроэнтеролог Марченко назвала идеальную температуру для пищи

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Существует мнение, что горячая еда полезнее холодной и обязательно должна быть в рационе каждого человека. Так ли это на самом деле, рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.

По ее словам, температура блюда должна зависеть от его состава.

— Некоторые продукты в горячем виде имеют другие органолептические свойства и более приемлемы для употребления. Например, жиры не в твердом (холодном), а в размягченном (горячем) виде лучше усваиваются и трансформируются в организме. В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация, — объяснила медик.

Она утверждает, что регулярно употреблять горячую пищу необязательно. Идеальный вариант — это еда той же температуры, что и тело человека.

— Если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, то можно обойтись без него. Самое рациональное — употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но еще лучше — температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию, — рассказала Марченко в интервью радио Sputnik.

По ее словам, при воспалительных заболеваниях верхних отделов желудочно-кишечного тракта как холодная, так и горячая пища может быть раздражающим фактором для слизистых оболочек.

Многие люди думают, что соки не содержат в себе сахар и это делает их более полезными, однако подобное мнение ошибочно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.