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«Копия Энрике Иглесиаса»: пользователи восхитились старшим сыном Екатерины Климовой

Юлия Курганова
Общество
«Копия Энрике Иглесиаса»: пользователи восхитились старшим сыном Екатерины Климовой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актриса и многодетная мама Екатерина Климова нечасто делится в социальных сетях фото с детьми. Однако в честь Дня матери артистка сделала исключение и показала всех своих наследников.

На снимке звезда предстала во время летнего отдыха с семьей. Все на фото выглядят счастливыми. Обычно поклонники указывают на то, как молодо выглядит Климова и засыпают ее комплиментами. Но на этот раз все внимание было обращено на старшего сына актрисы — 16-летнего Матвея. Сын актера Игоря Петренко заметно повзрослел и стал настоящим красавцем.

«Красивые дети, красавица мама»; «Старший ваш просто божественно красив»; «Матвей — невероятный красавчик!»; «Старший сын — копия Энрике Иглесиаса», — написали фолловеры, сообщает портал «7дней».

У Климовой четверо детей. Старшую дочь Елизавету она родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновей Матвея и Корнея — с артистом Игорем Петренко, а младшую дочку Бэллу — с актером Гелой Месхи.

В конце октября Климова оказалась в эпицентре скандала: знаменитость судится со своим вторым мужем и коллегой Игорем Петренко. У пары есть двое сыновей, которые учатся в одной из престижных школ. Обучение обходится в сумму более полутора миллионов рублей ежегодно.

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