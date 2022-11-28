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Онколог Кубес назвал симптомы быстрорастущего вида рака

Юлия Курганова
Общество
Онколог Кубес назвал симптомы быстрорастущего вида рака
Фото: depositphotos

Директор Центра лечения рака «Proton Therapy Center» Иржи Кубес назвал симптомы быстрорастущего вида рака. Он сообщил, что таковым является рак головы и шеи.

По словам медика, некоторые из ранних симптомов можно легко принять за признаки других распространенных заболеваний. Одним из таких признаков является постоянная боль в горле, которая длится более двух недель. Сюда же можно отнести боль в деснах, язвы и зубную боль. Еще во рту могут появиться «белые и красные пятна». На это нужно обращать внимание и при обнаружении этих симптомов следует обратиться к специалисту.

Кроме того, пациенты могут жаловаться на заложенность ушей. Может появиться отек шеи и припухлость в этой области, сообщается на портале Daily Express.

Онколог Владимир Воротников рассказал, может ли рак передаться по наследству. По его словам, такое встречается очень редко — не более чем в пяти процентах от общего количества случаев.

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