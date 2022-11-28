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Ефимов: Комплексное развитие участка бывшей промзоны «Серп и Молот» даст городу 1,5 тысячи рабочих мест

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Комплексное развитие участка бывшей промзоны «Серп и Молот» даст городу 1,5 тысячи рабочих мест
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Лефортово, жилой комплекс Символ, квартал Искренность Карта всех событий

Участок бывшей промышленной зоны «Серп и Молот» будет преобразован по программе комплексного развития территорий. Об этом в понедельник, 28 числа, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках редевелопмента на данной территории возведут объекты нежилой недвижимости. Подобная инициатива позволит создать порядка полутора тысячи рабочих мест.

По словам Ефимова, вложения в развитие участка составят свыше 6,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 450 миллионов.

На сегодняшний день участок используется неэффективно. В большинстве своем на территории «Серпа и Молота» располагаются склады, автомойки и автосервисы. Работы по преобразованию участка смогут провести сами правообладатели, городское правительство или инвестор, привлеченный по результатам торгов. В последних двух случаях собственники получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней построек.

Министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что по соответствующим планам в Нижегородском районе планируется возвести порядка 60 тысяч «квадратов» недвижимости. Среди построенных объектов названы офисные здания, магазины и семейные кафе.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Теплый Стан» с инвестором, определенным на аукционе.

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