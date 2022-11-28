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Почти четыре миллиарда рублей выделят на развитие «Московского долголетия» в 2023 году

Лейла Алиева
Город
Почти четыре миллиарда рублей выделят на развитие «Московского долголетия» в 2023 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На развитие и реализацию проекта «Московское долголетие» в следующем году выделят 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов в понедельник, 28 ноября.

— Для участников работают профессиональные поставщики услуг — организации любой формы собственности, которые готовы, умеют и хотят заниматься с нашими московскими пенсионерами. И это очень значимая и важная строчка бюджета, которая не сокращается, — рассказал он.

За несколько лет работы программы занятия посетили почти 450 тысяч человек, а на данный момент участие принимают около 205 тысяч пенсионеров. Для них открыто более 12 тысяч групп по более чем 30 направлениям активностей. Занятия проходят в трех форматах — очно в помещениях, на свежем воздухе, а также онлайн.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжат увеличивать расходы на социальную политику — здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее.

До конца года в Москве откроется еще 19 центров «Московского долголетия». По словам Собянина, проект также является хорошим местом для знакомств.

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