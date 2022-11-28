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Многодетные мамы стали участницами иммерсивного аудиоспектакля на Ленинградском вокзале Москвы

Лейла Алиева
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Многодетные мамы стали участницами иммерсивного аудиоспектакля на Ленинградском вокзале Москвы
Фото: Бронислав Сурин / ИД «Гудок»
Россия, Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

Многодетные мамы приняли участие в иммерсивном аудиоспектакле на Ленинградском вокзале. Об этом сообщила начальник Ленинградского вокзала Надежда Анисимова в понедельник, 28 ноября.

— 27 ноября в стране отмечается День матери. И мы решили сделать небольшой творческий подарок для многодетных мам из Подмосковья, которым не так часто удается найти свободное время в связи с занятостью и посвятить его себе. В преддверии праздника мы пригласили мам на Ленинградский вокзал и предоставили возможность погрузиться в атмосферу прошлого, благодаря увлекательному рассказу героев нашего аудиоспектакля, — рассказала она.

Многодетные мамы стали участницами иммерсивного аудиоспектакля на Ленинградском вокзале Москвы Фото: Бронислав Сурин / ИД «Гудок»

Мероприятие посетили мамы вместе со своими детьми, для которых была подготовлена развлекательная программа с конкурсами и мастер-классами в «Железнодорожной игротеке», а в завершение им вручили подарки. Родительницы познакомились с тайным хранилищем артефактов, исторической каслинской лестницей и даже смогли отправить себе и своим близким послание в будущее.

Также в День матери Музей Победы и его филиалы посетили более четырех тысяч человек, четверть из которых — мамы с детьми, для них в этот день было организовано бесплатное посещение.

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