Андрей Бочкарев: Потолок входного павильона станции «Нагатинский Затон» БКЛ украсит гигантская чешуя

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Монтаж архитектурного потолка с оригинальным дизайном начался на станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжается архитектурная отделка станционного комплекса «Нагатинский Затон». Строители начали монтаж уникального архитектурного потолка — он будет выполнен в виде гигантской чешуи. Сложная волнистая поверхность будет реализована за счет использования стальных пластин золотистого оттенка, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что специалисты смонтируют в общей сложности более 26,2 тысячи декоративных элементов.

Андрей Бочкарев напомнил, что дизайн строящейся станции посвятят обитателям рек столичного региона. Так, пассажиры уже при входе смогут погрузиться в оригинальную эстетику станции.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков отметил, что для воплощения архитектурной концепции специалисты разработали специальную технологию — трехмерную модель поверхности потолка.

— На основе данной модели разрабатывалась архитектурная конструкция, состоящая из отдельных элементов: на 220 изогнутых металлических ламелях одна за одной монтируются более мелкие «чешуйки» размером 8 на 14 сантиметров. Все элементы увязываются между собой и закрепляются на специально разработанную подсистему. Таким образом, формируется объемная конструкция в форме рыбьей чешуи, — объяснил руководитель компании.

Он уточнил, что площадь конструкции составит 115 квадратных метров.

Реализация проекта Большой кольцевой линии выходит в финальную стадию. «Вечерняя Москва» собрала самые необычные станции нового подземного кольца.