Появилось видео смертельного ДТП на 98-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 98-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы опубликовал видеоролик, где показан момент смертельного ДТП на внутренней стороне 98-го километра МКАД. Соответствующая запись появилась в понедельник, 28 ноября.

Сперва на кадрах показано, что автомобиль «газель» стоит на аварийной световой сигнализации в среднем ряду трассы. В один момент в него сзади врезается грузовой фургон Ford Transit. Во время столкновения автомобиль не затормозил, в результате чего машины проехали еще десяток метров.

Авария с участием «газели» и фургона произошла рано утром 28 ноября. В результате столкновения один человек погиб, его зажало под машиной. Обстоятельства произошедшего уточняются.