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Один человек погиб при столкновении «Газели» с грузовым фургоном на МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек погиб при столкновении «Газели» с грузовым фургоном на МКАД
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 98-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 98-го километра МКАД произошла авария с участием двух автомобилей — «Газели» и грузовым фургоном Ford Transit. В результате один человек погиб. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

— Погибший зажат под машиной, в настоящее время проводят извлечение его из-под автомобиля, — рассказал источник «ВМ».

Обстоятельства произошедшего уточняются.

— Движение осуществляется по двум полосам из пяти, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 ноября на внутренней стороне 54-го километра МКАД (перед развязкой с Можайским шоссе) произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города.

В этот же день водитель насмерть сбил женщину на северо-западе столицы, двое детей получили травмы. Авария произошла в районе дома 15/10 по улице Свободы. Автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов.

Позже стало известно, что ребенок, пострадавший в ДТП, скончался.

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