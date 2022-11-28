Один человек погиб при столкновении «Газели» с грузовым фургоном на МКАД

На внутренней стороне 98-го километра МКАД произошла авария с участием двух автомобилей — «Газели» и грузовым фургоном Ford Transit. В результате один человек погиб. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.
— Погибший зажат под машиной, в настоящее время проводят извлечение его из-под автомобиля, — рассказал источник «ВМ».
Обстоятельства произошедшего уточняются.
— Движение осуществляется по двум полосам из пяти, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
27 ноября на внутренней стороне 54-го километра МКАД (перед развязкой с Можайским шоссе) произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города.
В этот же день водитель насмерть сбил женщину на северо-западе столицы, двое детей получили травмы. Авария произошла в районе дома 15/10 по улице Свободы. Автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов.
Позже стало известно, что ребенок, пострадавший в ДТП, скончался.