Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 54-ом километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 54-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На внутренней стороне 54-го километра МКАД (перед развязкой с Можайским шоссе) произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом в воскресенье, 27 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в сторону Можайского шоссе осуществляется по трем полосам из пяти, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 ноября водитель насмерть сбил женщину на северо-западе столицы, двое детей получили травмы. Авария произошла в районе дома 15/10 по улице Свободы. Автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов.

Позже стало известно, что ребенок, пострадавший в ДТП, скончался.

Было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Она предполагает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.