Администрация Энергодара назвала фейками сообщения о планах России покинуть ЗАЭС

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Запорожская атомная электростанция остается под контролем Российской Федерации, а информация о планах ее оставления является фейком. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.

Там подчеркнули, что информацию о том, что Россия якобы намерена выйти из Энергодара и оставить Запорожскую АЭС, активно распространяют украинские СМИ. Однако она не соответствует действительности, утверждают в администрации.

Жителей Энергодара заверили, что безопасность станции обеспечивается в полном объеме. Большая роль в этом принадлежит сотрудникам АЭС, которые понимают, «что это территория РФ всерьез и надолго», подчеркнули в Telegram-канале администрации города.

26 ноября заместитель главы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков на полях форума «Атомэкспо» в Сочи заявил, что на территории Запорожской АЭС может произойти эффект «грязной бомбы» в случае попадания артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом.

«Вечерняя Москва» выяснила, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС. По словам инженера-физика, эколога Ильи Рыбальченко, сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны.