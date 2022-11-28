Школу на 1100 мест построят в Филимонковском поселении ТиНАО

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Филимонковское, квартал № 25 Карта всех событий

Школу на 1100 мест возведут в Филимонковском поселении ТиНАО. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— В ней школе предусмотрен блок начальных классов, рассчитанный на 300 мест, а также помещения основной и средней школы, где будут учиться 700 человек, — рассказала она.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в здании появятся кабинеты для занятий акварельной живописью и шахматами, лекторий, библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В вестибюле оборудуют пространство для проведения мероприятий, а также в школе построят современную столовую, актовый зал на 460 мест, два спортивных и хореографический залы.

Вокруг образовательного учреждения появятся беговые дорожки и спортивные площадки, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Еще одну школу на 1100 мест построят в деревне Картмазово. Фасад здания будет сформирован за счет домиков из ламелей, а площадь четырехэтажного образовательного учреждения составит 15 833 квадратных метра.