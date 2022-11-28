Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако

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Основатель компании Forex Club, президент инвестиционной компании Libertex Group Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако. Об этом сообщает издание Monaco Daily News.

Катастрофа произошла еще 25 ноября, когда предприниматель возвращался в Монако из Швейцарии. При этом Таран был пассажиром воздушного судна. Пилот также не выжил.

По данным издания, у бизнесмена остались жена и трое детей. Таран организовал компанию Forex Club в 1997 году. В настоящее время она работает под брендом Libertex Group и представляет собой онлайн-платформу для сделок в сфере кибервалют и инвестиций.

В Libertex Group подтвердили смерть председателя совета директоров компании, передает РБК.

Еще одно крушение вертолета произошло в ночь на 28 ноября в Тверской области. Там разбился частный вертолет Robinson-56. На борту находились два человека, которые погибли. Инцидент случился в поле около поселка Вязовец. Позже были установлены личности погибших. По факту катастрофы тверская межрайонная транспортная прокуратура организовала проверку.