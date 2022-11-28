Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский дипломат заявила, что в США с глубоким уважением относятся к русской культуре

Александр Афонин
В мире
Американский дипломат заявила, что в США с глубоким уважением относятся к русской культуре
Фото: Unsplash

Жители Соединенных Штатов с глубоким уважением относятся к русской культуре, речи об ее «отмене» в стране не идет. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

— Мы еще прилагаем всевозможные усилия к сохранению контактов между людьми, сохранению культурных и образовательных связей в русле глубокого и неизменного уважения, которое мы испытываем по отношению к русской культуре, русскому искусству и русской литературе, — сказала она.

Руд добавила, что русская культура «занимает особое место в сердцах американцев» и речи об ее «отмене» не идет. По ее словам, в предстоящие праздники по всей стране будут ставить балет «Щелкунчик» Чайковского, а в первую неделю декабря в Нью-Йоркской филармонии будут исполнять композиции русских авторов, передает РИА Новости.

До этого Элизабет Руд заявила, что у глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина имеется канал для управления ядерными рисками. В настоящее время Россия и США не планируют проводить переговоры по данному вопросу.

Культура Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения