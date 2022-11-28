Американский дипломат заявила, что в США с глубоким уважением относятся к русской культуре

Фото: Unsplash

Жители Соединенных Штатов с глубоким уважением относятся к русской культуре, речи об ее «отмене» в стране не идет. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

— Мы еще прилагаем всевозможные усилия к сохранению контактов между людьми, сохранению культурных и образовательных связей в русле глубокого и неизменного уважения, которое мы испытываем по отношению к русской культуре, русскому искусству и русской литературе, — сказала она.

Руд добавила, что русская культура «занимает особое место в сердцах американцев» и речи об ее «отмене» не идет. По ее словам, в предстоящие праздники по всей стране будут ставить балет «Щелкунчик» Чайковского, а в первую неделю декабря в Нью-Йоркской филармонии будут исполнять композиции русских авторов, передает РИА Новости.

До этого Элизабет Руд заявила, что у глав ЦРУ и СВР Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина имеется канал для управления ядерными рисками. В настоящее время Россия и США не планируют проводить переговоры по данному вопросу.