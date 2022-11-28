Андрей Бочкарев: Регионы переймут московский опыт закупок для строек

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Практика цифровизации закупок для столичных строек успешно тиражируется в других регионах страны. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На крупных объектах строительства Москвы цифровизация закупок уже показала свою эффективность, теперь решение от российских разработчиков тиражируется в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Новосибирск и другие регионы, — сказал он.

Заммэра добавил, что автоматизация процесса снабжения осуществляется при помощи облачного сервиса «Синтека». Российская разработка собирает заявки на материалы, отправляет запросы поставщикам, занимается обработкой счетов и так далее. Сам процесс цифровизации позволяет обеспечить прозрачность строительства и эффективнее использовать ресурсы.

Директор ИТ-компании «Синтека» Илья Анисимов отметил, что сервисы цифровой закупки позволяют обеспечить существенную экономию средств. Кроме того, внедрение подобных разработок сокращает сроки реализации проектов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что строительство станции «Крымская» будущей Троицкой линии столичного метрополитена перешло в активную фазу. По его словам, специалисты начали обустройство демонтажно-щитовых камер.