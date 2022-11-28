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Андрей Бочкарев: Начался монтаж ограждающих конструкций станции «Крымская» Троицкой линии метро

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Начался монтаж ограждающих конструкций станции «Крымская» Троицкой линии метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Строительство станции «Крымская» будущей Троицкой линии столичного метрополитена перешло в активную фазу. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На строящейся станции «Крымская» Троицкой линии начался монтаж ограждающих конструкций котлована, выполняется устройство буросекущих свай, а также ведутся земляные работы по планировке территории строительной площадки, — рассказал заммэра.

По его словам, строители начали обустройство демонтажно-щитовых камер для встречи тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).

Глава строительного комплекса отметил, что в настоящее время к «Крымской» продвигаются четыре ТПМК. Два из них идут со стороны станции «ЗИЛ», где стартовали монолитные работы, а еще два ведут проходку со стороны «Академической», уточнил он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что станция «Крымская» строится между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. На ней будет два наземных вестибюля, один из которых будет связан с восточным вестибюлем платформы МЦК Крымская, что позволит обеспечить пересадку между разными видами транспорта.

— На соседней «Академической», куда уже прибыл первый ТПМК со стороны «Вавиловской», практически завершены вынос инженерных коммуникаций и устройство ограждающих конструкций котлована, а также выполнено более четверти объема запланированных земляных работ, — уточнил руководитель холдинга.

Он добавил, что строительство участка и вестибюля «Академической» начнется после завершения проходки соседнего тоннеля от «Вавиловской». При этом на самой «Вавиловской» ведутся земляные и монолитные работы, а также монтаж ограждающих конструкций, вынос инженерных сетей и обратная засыпка котлована, заключил Юрий Кравцов.

До этого Бочкарев сообщил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Марина» завершил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии метрополитена.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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