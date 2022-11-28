The Economist: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году

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Операция по захвату Крыма готовилась к 2023 году. Об этом заявил бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Конкретных сроков при этом он не назвал, но отметил, что перед этим украинская армия должна победить во многих сражениях.

— Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились, — добавил Забродский.

По данным британского журнала The Economist, операция по возвращению Крыма может привести к усилению конфликта между Украиной и Россией вплоть до применения ядерного оружия.

До этого депутат Государственной думы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что любые попытки Украины посягнуть на Крым обернутся для нее крахом. Россия, добавил он, может применить не только удары по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре, но и «оружие сдерживания».

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил: чтобы попытаться захватить Крым, Украина должна прорвать оборону на других рубежах. Однако в данный момент подобная задача ей не под силу.