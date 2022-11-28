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Приметы и советы

Москвичам рассказали о мерах безопасности во время становления льда

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали о мерах безопасности во время становления льда
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Первый лед появился на столичных водоемах, однако он еще не окреп. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства в понедельник, 28 ноября.

— За прошедшую неделю на столичных водоемах появился первый лед. Он может показаться крепким, но на самом деле этот лед еще очень тонкий и не способен выдержать вес человека и даже животного. Наиболее тонкий лед — у берегов, около вмерзших предметов, подземных источников, растительности, в местах быстрых течений и стока теплых вод, — говорится в сообщении.

Во время становления льда нельзя выходить на неокрепшую поверхность и проверять ее на прочность, во время прогулки с собакой около водоема спускать питомца с поводка. Также запрещается скатываться на санках, тюбингах, ватрушках, ледянках, лыжах с крутых берегов на лед.

Более того, приближаться к кромке льда, лункам, прорубям, полыньям, трещинам и сугробам лучше не стоит. Родителям не следует оставлять детей без присмотра и позволять им выходить на лед.

Столичные спасатели круглосуточно патрулируют водоемы и выявляют детей без сопровождения взрослых. При этом за прошедшие выходные было зафиксировано большое количество случаев выхода горожан на лед, говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» напомнила меры для того, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

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