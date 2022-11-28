«Москвич» выпустит полностью отечественные автомобили в 2025 году

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Полностью отечественные автомобили начнут выпускать на заводе «Москвич» в 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 28 ноября.

— Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода «Рено», когда они владели «Москвичом». Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год — максимальная локализация компонентов, — рассказал он.

В 2023 году на заводе планируется произвести около 50 тысяч новых автомобилей, часть из них пойдет на обновление парка каршеринга как в Московском, так и в других регионах РФ., говорится в Telegram-канале «Дептранс. Москвы».

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич». По словам главы города, запуск новой модели стал историческим событием.