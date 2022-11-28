Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Москвич» выпустит полностью отечественные автомобили в 2025 году

Лейла Алиева
Город
«Москвич» выпустит полностью отечественные автомобили в 2025 году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Полностью отечественные автомобили начнут выпускать на заводе «Москвич» в 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 28 ноября.

— Сейчас идет серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объем локализации, который был, например, у завода «Рено», когда они владели «Москвичом». Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год — максимальная локализация компонентов, — рассказал он.

В 2023 году на заводе планируется произвести около 50 тысяч новых автомобилей, часть из них пойдет на обновление парка каршеринга как в Московском, так и в других регионах РФ., говорится в Telegram-канале «Дептранс. Москвы».

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич». По словам главы города, запуск новой модели стал историческим событием.

Автомобили Производство Максим Ликсутов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения