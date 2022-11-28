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Иностранцы продавали мигрантам поддельные документы на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
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Иностранцы продавали мигрантам поддельные документы на юго-востоке столицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Луговой проезд Карта всех событий

На юго-востоке столицы полиция задержала двоих иностранцев, которые продавали поддельные документы мигрантам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в понедельник, 28 ноября.

По данным ведомства, двое задержанных, 24 и 25-летние приезжие из ближнего зарубежья, подделывали документы для мигрантов и продавали их по 500 рублей за экземпляр.

Злоумышленников вычислили благодаря оперативно-разыскным мероприятиям и задержали в местах временного проживания на Кременчугской улице и в Луговом проезде.

По факту преступления были возбуждены уголовные дела по статье «Организация незаконной миграции». Фигуранты заключены под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее по делу об организации незаконной миграции арестовали замглавы соответствующего управления МВД Фокина. Его отправили в СИЗО на два месяца.

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