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Суд отправил замглавы управления МВД Москвы Фокина в СИЗО

Степан Жирнов
Происшествия
Суд отправил замглавы управления МВД Москвы Фокина в СИЗО
Фото: СК РФ

Суд отправил замглавы управления МВД Москвы Фокина в СИЗО за организацию незаконной миграции. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда в четверг, 24 ноября.

По словам собеседника «ВМ», Фокина обвиняют по статье« Организация незаконной миграции лицом с использованием своего служебного положения». Под стражей он пробудет до 22 января 2023 года.

Помимо Фокина, по статье «Организация незаконной миграции» обвиняют бывшего заместителя начальника столичного УВМ ГУ МВД Дмитрия Тахтаулова, а также двоих предпринимателей — Андрея Школьникова и Виталия Абрамова. В ближайшее время суд также изберет им меру пресечения.

Преступление, о котором идет речь, произошло год назад. По версии следствия, в 2021 году сотрудники управления по вопросам миграции получили от бизнесменов просьбы о въезде иностранных граждан с ложными данными о целях приезда. Сотрудники ведомства воспользовались своим высоким положением и организовали оформление приглашений на въезд для мигрантов.

11 октября в столице сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. По данным следствия, иностранцы получали российское гражданство путем заключения фиктивных браков и установления отцовства над несовершеннолетними.

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