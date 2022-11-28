«Помогите мне найти его»: бывшая коллега Чернышева попыталась разыскать его

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Известный фигурист Петр Чернышев 90-х выступал в паре с фигуристкой Наоми Ланг, с которой ему приписывали роман. В последние время они перестали общаться, и девушка забила тревогу.

— Пытаюсь найти Петра… Пожалуйста, помогите мне найти его! Уже почти два года в мой день рождения мы не общаемся. Этот парень был мне братом с 18 лет, и я считаю его родным. Понимаю, времена с Россией тяжелые, но хочу услышать от моего партнера по катанию, что с его женой и дочкой все хорошо! — написала она на своей личной странице в социальной сети.

Ланг добавила, что ее семья также заинтересована в порядке ли он и хотят услышать от фигуриста какую-то информацию относительно его семьи и себе.

В 2019 году у супруги Чернышева актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. В конце января дочь Заворотнюк опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты, затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.