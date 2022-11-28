Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Помогите мне найти его»: бывшая коллега Чернышева попыталась разыскать его

Лейла Алиева
Общество
«Помогите мне найти его»: бывшая коллега Чернышева попыталась разыскать его
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известный фигурист Петр Чернышев 90-х выступал в паре с фигуристкой Наоми Ланг, с которой ему приписывали роман. В последние время они перестали общаться, и девушка забила тревогу.

— Пытаюсь найти Петра… Пожалуйста, помогите мне найти его! Уже почти два года в мой день рождения мы не общаемся. Этот парень был мне братом с 18 лет, и я считаю его родным. Понимаю, времена с Россией тяжелые, но хочу услышать от моего партнера по катанию, что с его женой и дочкой все хорошо! — написала она на своей личной странице в социальной сети.

Ланг добавила, что ее семья также заинтересована в порядке ли он и хотят услышать от фигуриста какую-то информацию относительно его семьи и себе.

В 2019 году у супруги Чернышева актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. В конце января дочь Заворотнюк опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у ее матери обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты, затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

Знаменитости Анастасия Заворотнюк Петр Чернышев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения