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Московские школьники завоевали четыре золотые медали в турнире по информатике в Болгарии

Александр Афонин
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Московские школьники завоевали четыре золотые медали в турнире по информатике в Болгарии
Фото: Pexels

Учащиеся столичных школ в составе сборной России завоевали четыре золотые медали на Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства просвещения в понедельник, 28 ноября.

— Всего в турнире приняли участие команды из 20 стран. Все восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных Российской Федерации получили награды: они завоевали шесть золотых и две серебряные медали, — говорится в сообщении.

Соревнование проходило в онлайн-режиме с 23 по 27 ноября в городе Шумене. Среди московских школьников в старшей сборной медалями отличись Антон Степанов, Алексей Васильев и Иван Пискарев. В составе сборной юниоров лидером стал Петр Лосев, отметили в пресс-службе.

18 ноября сообщалось, что во всероссийском конкурсе «Большая перемена» среди учащихся по программам среднего профессионального образования победили 50 студентов из столицы. Темой кейсов в этом году стало «Наставничество в профессии и бизнесе», а задания для этого предоставили партнеры — Российские железные дороги, Роскосмос и другие.

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