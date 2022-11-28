Мошенники на западе столицы торговали поддельными автозапчастями

Фото: Пресс-центр МВД

Столичные полицейские пресекли деятельность группы, которая торговала поддельными автозапчастями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 28 ноября.

По ее словам, злоумышленники занимались закупкой поддельных деталей в Восточной Азии, перевозили их в столицу, где на складе комплектовали их и продавали в специально созданном интернет-магазине, а также на крупном маркетплейсе и в розничных торговых точках.

Деятельность преступников выявили сотрудники полиции, которые совершили контрольную закупку автозапчастей на сумму, превысившую 100 тысяч рублей. Экспертиза показала, что товар является поддельным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По подозрению в совершении преступления задержали четверых человек, один из которых, по версии следствия, является организатором преступной группы. Он отправлен под домашний арест, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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По адресам проживания задержанных, а также в офисах и на складах организации прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, техника и прочие доказательства совершения преступления, а также более пяти тысяч контрафактных автозапчастей.

Еще одна история с аферистами произошла в подмосковном Реутове. Местный пенсионер, который был обманут мошенниками, решил устроиться к ним на работу, и был пойман, когда забирал деньги у очередной жертвы.