Экономист Кульбака объяснил правила грамотной покупки валюты

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Россиянам не следует в экстренном порядке покупать валюту. Делать это нужно с учетом ряда обстоятельств и условий. Об этом рассказал экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака.

Эксперт отметил, что покупать валюту рекомендуется тем людям, которые собираются выезжать за границу, или же тем, кто имеет сбережения больше 500 000 рублей и собирается их не тратить в течение долгого времени.

В этих случаях приобретение валюты можно назвать обоснованным. Но и в этом случае стоит учитывать все риски и ограничения. Не стоит вкладывать все сбережения в одну валюту, необходимо диверсифицировать, передает «360».

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал, что россияне все чаще открывают вклады не в валюте, а в рублях, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Россиянам, которые планируют отправиться в новогодние праздники в зарубежные страны, лучше приобрести валюту до 5 декабря. Об этом сообщил кандидат экономических наук Владимир Григорьев.