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Антиковидные меры сдерживали вирусы: почему в России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

Иссалина Аюпова

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Общество
Антиковидные меры сдерживали вирусы: почему в России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В России дети и взрослые стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-иммунологом, терапевтом Ириной Ярцевой, с чем связан рост числа заболевших и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы избежать заболевания.

Откуда прирост

По словам специалиста, есть несколько причин увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом в стране:

  • В это время года люди чаще переохлаждаются

— Неправильный подбор одежды влечет за собой переохлаждение, которое способствует возникновению простудных заболеваний, — пояснила Ярцева.

  • Уменьшение светового дня

Короткий световой день и длинная ночь, как рассказала врач, повышают вероятность заболеваний ОРВИ и гриппом. Человек становится более уязвимым, потому что мало отдыхает и много работает.

  • Сухой воздух

— Из-за включения отопления и сильного мороза травмируется слизистая. Она перестает фильтровать вирусы, которые попадают внутрь, из-за этого им легче проникнуть в организм и спровоцировать заболевание, — заметила иммунолог.

  • Антиковидные ограничения

Специалист отметила, что антиковидные меры действовали последние два года и помогали сдерживать резкий рост заболеваемости. В этот период все люди, которые находились в зоне риска заболевания, оставались дома, а остальные носили маски.

— Именно масочный режим помогал сдерживать распространение вирусов, потому что, когда больной говорил через маску, она задерживала вирусы и диаметр распространения был меньше, — подчеркнула Ярцева.

Она дополнила, что за два года антиковидных мер вспышки ОРВИ резко сократились. Ослабление этих ограничений поспособствовало обострению ситуации с ОРВИ и гриппом.

Зона риска и меры предосторожности

Как рассказала Ярцева, сейчас в особой зоне риска находятся все те люди, которые задействованы в социуме: на работе, в садике, школе.

— Но есть лица, которые находятся в особой опасности. К ним относятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, потому что уровень интоксикации организма при этих заболеваниях высокий, — обратила внимание она.

В борьбе с сезонными заболеваниями, по словам иммунолога, есть несколько способов защиты:

  • Главный из них — вакцинация. Это самый действенный способ обезопасить себя от вирусов и снизить риск возникновения болезни.
  • Не менее важный и действенный — чередование режима сна и отдыха. Из-за раннего захода и позднего восхода солнца врач рекомендовала после 17 часов снижать активность до минимума, чтобы успевать высыпаться и восстанавливать работу иммунной системы.
  • Необходимый в любое время года — физическая активность. По словам Ярцевой, прогулки способствуют общему улучшению состояния.
  • Способствующий поддержанию слизистой — увлажнители воздуха. Нормальная влажность воздуха, по словам иммунолога, 60 процентов. В зимнее время она снижается, поэтому важно устанавливать увлажнители воздуха.
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