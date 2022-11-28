Антиковидные меры сдерживали вирусы: почему в России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В России дети и взрослые стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-иммунологом, терапевтом Ириной Ярцевой, с чем связан рост числа заболевших и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы избежать заболевания.

Откуда прирост

По словам специалиста, есть несколько причин увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом в стране:

В это время года люди чаще переохлаждаются

— Неправильный подбор одежды влечет за собой переохлаждение, которое способствует возникновению простудных заболеваний, — пояснила Ярцева.

Уменьшение светового дня

Короткий световой день и длинная ночь, как рассказала врач, повышают вероятность заболеваний ОРВИ и гриппом. Человек становится более уязвимым, потому что мало отдыхает и много работает.

Сухой воздух

— Из-за включения отопления и сильного мороза травмируется слизистая. Она перестает фильтровать вирусы, которые попадают внутрь, из-за этого им легче проникнуть в организм и спровоцировать заболевание, — заметила иммунолог.

Антиковидные ограничения

Специалист отметила, что антиковидные меры действовали последние два года и помогали сдерживать резкий рост заболеваемости. В этот период все люди, которые находились в зоне риска заболевания, оставались дома, а остальные носили маски.

— Именно масочный режим помогал сдерживать распространение вирусов, потому что, когда больной говорил через маску, она задерживала вирусы и диаметр распространения был меньше, — подчеркнула Ярцева.

Она дополнила, что за два года антиковидных мер вспышки ОРВИ резко сократились. Ослабление этих ограничений поспособствовало обострению ситуации с ОРВИ и гриппом.

Зона риска и меры предосторожности

Как рассказала Ярцева, сейчас в особой зоне риска находятся все те люди, которые задействованы в социуме: на работе, в садике, школе.

— Но есть лица, которые находятся в особой опасности. К ним относятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, потому что уровень интоксикации организма при этих заболеваниях высокий, — обратила внимание она.

В борьбе с сезонными заболеваниями, по словам иммунолога, есть несколько способов защиты: