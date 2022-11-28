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Ангелина Вовк заявила о намерении отправиться в зону СВО вместе с Хрюшей и Степашкой

Евгений Жуков
Общество
Ангелина Вовк заявила о намерении отправиться в зону СВО вместе с Хрюшей и Степашкой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка России Ангелина Вовк заявила о намерении поехать в зону проведения специальной военной операции на Украине вместе с кукольными персонажами Хрюшей и Степашкой из детской передачи «Спокойной ночи, малыши», ведущей которой она была.

— Я им (украинскому населению — прим. «ВМ») тоже сказки читала. И думаю, вдруг меня услышат? Я бы сказала: «Здравствуйте, мои девочки и мальчики. Остановитесь. Что вы делаете? Вы же хорошие», — заявила Вовк в эфире телеканала «Россия 1».

Она также добавила, что у нее тоже есть «украинская кровь», поэтому она хочет обратиться к соседям. По словам телеведущей, нужно «как-то остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события».

До этого Ангелина Вовк подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского за его политические решения. По ее словам, талантливый артист не всегда является мудрым политиком.

Кроме того, телеведущая раскритиковала певицу Аллу Пугачеву за то, что та покинула страну. Кроме того, Вовк назвала Примадонну прекрасной актрисой и великолепной певицей. При этом, по мнению Вовк, исполнительница обладает не лучшим характером.

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