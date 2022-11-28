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Приметы и советы

МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за преследования россиян

Евгений Белоусов
В мире
МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за преследования россиян
Фото: МИД РФ

МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Роберта Квиле из-за преследований россиян за якобы незаконное использование беспилотников. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

— Приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия, — отметили в министерстве.

Норвежскому послу заявили о недопустимости подобного преследования в королевстве российских граждан, говорится в Telegram-канале «МИД России».

В начале ноября прокуратура Норвегии предъявила обвинение задержанному гражданину России, который использовал квадрокоптер для несанкционированной съемки.

Кроме того, в октябре сотрудники правоохранительных органов Норвегии задержали сына экс-главы РЖД, соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина за запуск беспилотников. Бизнесмен использовал дрон еще в конце августа. Тогда он поехал на Шпицберген для отдыха и проведения съемок.

Позднее апелляционный суд Халогаланда освободил Якунина из-под стражи.

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