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Качиньский: ФРГ не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты

Евгений Белоусов
В мире
Качиньский: ФРГ не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты
Фото: Kancelaria Sejmu / CC BY 2.0

Немецкие военные не будут сбивать российские ракеты, летящие в Польшу. Такое заявление сделал в понедельник, 28 ноября, председатель правящей консервативной польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

— Если это будут российские ракеты, то позиция Германии, которая была до сих пор, не дает оснований ожидать, что они решатся на вмешательство — на то, чтобы стрелять в российские ракеты, — отметил политик.

По словам Качиньского, если будут зафиксированы летящие на территорию Польшу украинские ракеты, то есть вероятность какого-нибудь вмешательства в такую ситуацию военных Германии, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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