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Концерты-сборы средств «Новых песен для фронта» пройдут в Москве в декабре

Александр Афонин
Город
Концерты-сборы средств «Новых песен для фронта» пройдут в Москве в декабре
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 33 Карта всех событий

В Москонцерт Холле 3 декабря и в зале Московского Дома композиторов 16 декабря состоятся концерты-сборы средств «Новых песен для фронта». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в понедельник, 28 ноября.

Выступления артистов пройдут в рамках проекта Народного Фронта в Подмосковье «Культура в помощь Донбассу». Полученные от проведения мероприятий средства будут направлены на счет программы ОНФ «Все Для Победы», сотрудники которой закупят необходимое снаряжение для российской армии.

25 ноября в Музее Победы состоялось открытие Всероссийского форума с международным участием «Zа Победу». По словам организаторов, участниками мероприятия станут активисты движения «Волонтеры Победы», финалисты и победители Международного конкурса «Готов к Победам», а также молодые лидеры и волонтеры.

Кроме того, в столице начала работу фотовыставка, посвященная волонтерам города. Представленные фотографии посвящены десяти направлениям работы добровольцев. Посетить экспозицию можно в парках, креативных пространствах и знаковых местах города.

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