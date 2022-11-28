Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Ногинске

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, Выездная улица, 1А Карта всех событий

В ДТП в подмосковном Ногинске пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 28 ноября.

По ее словам, после столкновения двух грузовиков один из них вылетел на встречную полосу движения и врезался еще в три легковых машины. В результате происшествия пострадали водитель одного из грузовых автомобилей и пассажир легковушки. Их с различными травмами доставили в медицинские учреждения.

Короткова подчеркнула, что Ногинская городская прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП.

Авария, о которой идет речь, произошла на Горьковском шоссе в районе дома № 1а по Выездной улице. В результате столкновения движение перекрыто по Горьковскому шоссе в районе аварии.