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Два грузовых автомобиля столкнулись в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Два грузовых автомобиля столкнулись в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, Выездная улица, 1А Карта всех событий

В подмосковном городе Ногинске столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 28 ноября.

ДТП произошло на трассе М-7 «Волга». На пересечении Горьковского шоссе и Выездной улицей, в районе дома № 1а, столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется. Движение по Горьковскому шоссе полностью перекрыто, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на северо-западе столицы, на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое позже было передано в Следственный комитет как тяжелое. Связанно это с тем, что медицинское освидетельствование показало, что женщина перед поездкой приняла наркотики. В скором времени ее могут отправить в СИЗО.

Ранее стало известно, что перед тем, как сбить пешеходов, женщина также врезалась в трамвай.

Подмосковье Московская область ДТП грузовик Ногинск
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