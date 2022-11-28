Виновницу ДТП на улице Свободы могут заключить под стражу

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

Виновницу смертельного ДТП на улице Свободы могут заключить под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 28 ноября.

По ее словам, с такой просьбой следствие намерено обратиться в Хорошевский районный суд во вторник, 29 ноября. На данный момент с задержанной 37-летней женщиной проводятся следственные действия.

Уголовное дело, возбужденное по факту ДТП, в котором погибли женщина и ее ребенок, передано Следственному комитету в связи с тем, что медицинское освидетельствование показало, что водитель, перед тем как сесть за руль, употребила запрещенные вещества.

Авария, о которой идет речь, произошла на северо-западе столицы, на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что перед тем, как сбить пешеходов, женщина также врезалась в трамвай.