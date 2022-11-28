Эксперт рассказал, где дешевле отпраздновать Новый год

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Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян представил топ направлений среди россиян на новогодние праздники. По его словам, самые популярные зимние направления внутри страны уже раскуплены.

Он отметил, что любители горнолыжного курорта раскупили билеты в Красную Поляну, несмотря на серьезный рост цен. Также многие выбирают туры в Санкт-Петербург и Калининград.

— Отели здесь подорожали на 50–100 процентов по сравнению с прошлым годом. Крым подешевел на 25–50 процентов, на Новый год нет загрузки даже 40 процентов — вся ситуация вокруг плюс фактор закрытого аэропорта, — пояснил эксперт в комментарии НСН.

Что касается зарубежных направлений, здесь однозначный лидер — Египет. Это самое недорогое пляжное направление для россиян. На втором месте Арабские Эмираты, на третьем — Турция.

Ранее стало известно, что путешествие на автомобилях на Новый год планирует 31 процент россиян. Самым популярным направлением стала Московская область, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, где россияне могут встретить Новый год за границей и сколько это стоит.