Певица МакSим стала новым наставником в проекте «Голос. Дети»

Фото: Telegram / МАКSИМ

Российская певица МакSим примет участие в шоу «Голос. Дети» в роли нового члена жюри.

В судейский состав также вошли рэперы Егор Крид и Баста. МакSим заменит исполнительницу Полину Гагарину, которая была в числе наставников прошлого сезона.

По словам МакSим, она редко появляется в телевизионных проектах. При этом она отметила, что любит заниматься с детьми. Певица также добавила, что две ее дочери, «как раз того возраста, что и участники «Голоса».

— Это очень искренний проект, к тому же я окажусь в отличной компании опытных наставников, — написала МакSим в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что певица отменила свой концерт в Вологде из-за плохого самочувствия

В прошлом году исполнительница перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. Позже стало известно об улучшении состояния артистки.