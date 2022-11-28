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Певица МакSим стала новым наставником в проекте «Голос. Дети»

Евгений Жуков
Общество
Певица МакSим стала новым наставником в проекте «Голос. Дети»
Фото: Telegram / МАКSИМ

Российская певица МакSим примет участие в шоу «Голос. Дети» в роли нового члена жюри.

В судейский состав также вошли рэперы Егор Крид и Баста. МакSим заменит исполнительницу Полину Гагарину, которая была в числе наставников прошлого сезона.

По словам МакSим, она редко появляется в телевизионных проектах. При этом она отметила, что любит заниматься с детьми. Певица также добавила, что две ее дочери, «как раз того возраста, что и участники «Голоса».

— Это очень искренний проект, к тому же я окажусь в отличной компании опытных наставников, — написала МакSим в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что певица отменила свой концерт в Вологде из-за плохого самочувствия

В прошлом году исполнительница перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. Позже стало известно об улучшении состояния артистки.

Знаменитости МакSим Первый канал
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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