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Российского посла вызвали в МИД Канады

Евгений Жуков
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Российского посла вызвали в МИД Канады
Фото: Pexels

Посла России в Оттаве Олега Степанова в понедельник, 28 ноября, вызвали в Министерство иностранных дел Канады.

Причина вызова дипломата не сообщалась, передает РИА Новости.

До этого канадские СМИ писали, что вызов главы российской миссии во внешнеполитическое ведомство может быть связан с публикациями посольства в Twitter на тему законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, которые в МИД сочли атакой на «канадские ценности — принятие и толерантность».

14 ноября правительство Канады ввело санкции против 23 сотрудников правоохранительных органов России за нарушение прав человека. В черный список попали судьи, прокуроры, сотрудники пенитенциарных учреждений и полиции с гражданством РФ.

РФ на принципах взаимности 14 ноября закрыла въезд для 100 граждан Канады. Данная мера, как уточняется, была реализована в качестве ответной реакции «на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Канады Джастина Трюдо санкций против руководства России».

В перечне лиц, которым закрыт въезд в страну, оказались актер Джим Керри, актриса Кэтрин Винник, писательница Маргарет Этвуд, а также внук Степана Бандеры Стефан.

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