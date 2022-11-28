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Москвичам рассказали о тестировании электробуса малого класса «ГАЗель e-City»

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали о тестировании электробуса малого класса «ГАЗель e-City»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Специалисты Мосгортранса протестируют электробус малого класса «ГАЗель e-City», который уже завтра покажут гостям международной выставки BW Expo в столице. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Среди заявленных характеристик были названы плавный и тихий ход транспорта, а также его вместимость. Электробус рассчитан на 16 пассажиров. В нем оборудовано 13 сидячих мест — 10 стационарных и три откидных.

Запас его аккумулятора рассчитан на расстояние до 150 километров. А благодаря системе понижения пола на остановках и накопительной площадке, такой электробус может сделать поездку для маломобильных пассажиров и пассажиров с колясками наиболее комфортной, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

По словам заммэра Москвы в правительстве столицы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, тестовая эксплуатация нового электробуса продлится до конца августа 2023 года.

В ходе этих работ специалисты проверят ходовые параметры машины, ее возможности для работы в разных погодных условиях, насколько она удобна для пассажиров.

До этого депутат Московской городской думы Олег Артемьев заявил, что несмотря на непростую внешнеэкономическую ситуацию, парк электробусов в столице продолжает расти.

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