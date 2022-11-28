В Москве торжественно открылся ГУМ-Каток

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка на Красной площади в центре Москвы. На церемонии гостям представили фрагмент выступления ледового шоу Татьяны Навки «Шахерезада».

В мероприятии принимали участие фигуристы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а роли героев озвучивали такие певцы, как Жасмин, Филипп Киркоров, Валерия и Тимур Родригез.

Вместе с катком на Красной площади начала свою работу и ГУМ-Ярмарка с каруселями для детей и взрослых. На ярмарке москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры.

В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут оформлены в узнаваемой стилистике Гжели. Общая площадь катка составляет порядка шести тысяч «квадратов». Заморозку льда будут поддерживать 65 километров специальных трубок с хладагентом, поэтому лед сможет выдержать температуру до плюс десяти градусов, передает РИА Новости.

До этого российская фигуристка Камилла Валиева в беседе с «Вечерней Москвой» дала совет как встать на коньки новичкам.

К новому зимнему сезону в столице были подготовлены 215 катков с искусственным льдом, которые будут работать в каждом округе столицы.