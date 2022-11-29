Легковой автомобиль врезался в препятствие на Ленинградском шоссе

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В районе дома №94 на Ленинградском шоссе произошел дорожный инцидент — легковой автомобиль врезался в препятствие, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (Дептранс).

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются. В данный момент движение на Ленинградском шоссе не затруднено, пишет канал Дептранс. Оперативно в Telegram.

Накануне в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы сообщили, что за прошедшую неделю на дорогах столицы погибли семь человек. За период с 21 по 27 ноября на столичных дорогах произошли 122 аварии, в которых погибли семь человек, в том числе два ребенка. Еще 136 граждан получили различные травмы, среди них семь детей в возрасте до 16 лет.

По сравнению с предыдущей неделей количество ДТП снизилось, а число смертей на дорогах возросло. В период с 14 по 20 ноября ГИБДД зарегистрировала 124 аварии, в которых погибли три человека.